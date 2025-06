Caltanissetta, il nuovo reggente di Cosa nostra torna in libertà: scaduti i termini di custodia

il fatto

Bontempo e altri tre "generali" dello spaccio non possono stare nelle province di Caltanissetta ed Enna

Il nuovo reggente di Cosa nostra di Caltanissetta torna libero, ma non può mettere piede nelle province di Caltanissetta ed Enna. È questa la decisione del tribunale collegiale di Caltanissetta che ha disposto la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare per Carmelo Bontempo e tre suoi “generali” arrestati con il blitz “La Bella vita” condotto dalla polizia.

La storia

A lasciare le celle oltre a Bontempo ci sono Giovanni Puzzanghera, Francesco Zappia e Fabio Meli tutti assistiti dagli avvocati Danilo Tipèo, Davide Anzalone, Giovanni Vetri e Tommaso Manduca. Sono però dieci gli imputati del procedimento penale che ancora è nella fase clou.

I precedenti