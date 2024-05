Caltanissetta, il Tar annulla l’interdittiva antimafia per la società dell’ex sindaco di Bompensiere

La decisione

La prefettura di Caltanissetta non ha modificato il provvedimento nonostante fosse emessa l'estraneità della società agli ambienti mafiosi

La prefettura di Caltanissetta non ha riesaminato l’istanza di una società dell’ex sindaco di Bompensiere che era stata interdetta per sospette infiltrazioni mafiose e il Tar Palermo ha annullato gli atti amministrativi. La vicenda risale al 2019, quando il consiglio comunale di Bompensiere, (Caltanissetta) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e anche per una società, amministrata dall’allora sindaco Salvatore Gioacchino Losardo, è scattata l’interdittiva emessa dalla prefettura.