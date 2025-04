Caltanissetta, in provincia 500 persone con autismo. La denuncia: «Poche risposte standardizzate, serve la partecipazione attiva»

La ricorrenza

Le famiglie accusano un senso di solitudine sempre più diffuso e profondo

Oggi 2 aprile, Giornata internazionale della consapevolezza dell’autismo, bisognerebbe illuminarsi non solo di blu ma anche di consapevolezza, perché le 500 persone con autismo della provincia nissena rappresentano una realtà che riguarda tutti e tutte e non solo le famiglie interessate, che al contrario avvertono un senso di solitudine sempre più diffuso e profondo.

La vita dei genitori

“Essere genitori e genitrici di una persona con autismo – dice Maria Grazia Pignataro, Presidente dell’Ispedd (Istituto per i disturbi pervasivi dello sviluppo) – significa vivere una quotidianità fatta di sfide, rigidità, ansie, momenti di crisi. Ognuno di noi conosce la fatica di doversi impegnare a fondo per una diagnosi tempestiva, per terapie adeguate, per una scuola inclusiva e per un futuro dignitoso per i propri figli e figlie. Ma conosce anche la bellezza di ogni singolo progresso, la forza di un sorriso inatteso, l’effetto dirompente di una parola detta all’improvviso e in modi del tutto inaspettati”.

Il dramma

“Non è vero – continua la Presidente dell’Ispedd – che i nostri figli e figlie non comunicano. I loro sguardi raccontano, le loro mani chiedono, i loro corpi esprimono emozioni, che spesso il mondo non sa e non vuole leggere. Non è vero che chi non ha voce non ha niente da dire. I nostri figli/e hanno tanto da dire, solamente che la società non è sempre disposta ad ascoltarli. L’inclusione di tutte le persone con autismo, di qualunque forma e livello, non è una parola da utilizzare solo nei discorsi ufficiali: è una necessità concreta, è una scuola che accoglie davvero, è un mondo che non si gira dall’altra parte quando i nostri bambini e bambine o ragazzi e ragazze hanno comportamenti non convenzionali”.

“La Giornata mondiale dell’autismo – continua la Pignataro – deve essere un’occasione, vera e sentita, al di là di ogni ipocrisia, per promuovere una cultura dell’integrazione e dell’autodeterminazione non solo per i nostri figli e figlie ma anche per noi stessi. Pertanto, in questo contesto, i concetti di co-progettazione e co-programmazione assumono un ruolo centrale nel costruire percorsi di vita che rispondano in modo efficace ai bisogni delle persone con autismo”.

L’isolamento

“Noi famiglie tradizionalmente – prosegue la Pignataro – ci siamo trovate a dover chiedere aiuto, spesso ricevendo risposte standardizzate e poco adatte alle esigenze specifiche. Questo approccio va superato attraverso una logica di partecipazione attiva, in cui le famiglie, insieme alle istituzioni, Asp e Comuni, e al terzo settore, siano protagoniste nella definizione delle soluzioni. La co-programmazione consentirebbe di pianificare interventi e servizi a partire dai bisogni espressi dai diretti interessati o dalle loro famiglie, attraverso la stesura di un progetto individuale di vita personalizzato e partecipato, secondo quanto previsto dall’ex articolo 14 della legge 328 del 2000 e dal recente decreto legislativo n°62 del 2024. La co-progettazione, invece, dovrebbe permettere di realizzare concretamente questi interventi con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori chiamati in causa. Pertanto noi famiglie, non più monadi ma comunità, dovremmo sentirci legittimate a non essere solo fruitrici di servizi, ma protagoniste attive nel proporre soluzioni e partecipare alla loro attuazione, creando modelli di collaborazione virtuosi e duraturi per garantire ai nostri figli e figlie il diritto all’istruzione, al lavoro e ad una vita indipendente”.

