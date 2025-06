Caltanissetta, la Gdf sequestra 21 kg di tabacco tra cui una partita di “Gutka”

CONTRABBANDO

Una tipologia diffusa nei Paesi asiatici per sopportare fatica

Un carico di tabacco privo del contrassegno dei monopoli di Stato e, pertanto, di illecita provenienza è stato sequestrato dai finanzieri del Gruppo di Caltanissetta. Le successive analisi hanno consentito di appurare la presenza di una partita di ‘Gutka’, più comunemente denominata ‘Snus’, ovvero una tipologia di tabacco da masticare, la cui distribuzione e la vendita è vietata sul territorio nazionale. Si tratta di una miscela di tabacco altamente nociva per la salute, diffusa in alcuni Paesi asiatici per sopportare la fatica durante lo svolgimento di lavori usuranti e intensi. Il destinatario dell’intera spedizione è risultato un cittadino di origini egiziane, nella cui abitazione sono stati rinvenuti complessivamente 21 chili di prodotto privo del sigillo dei monopoli, suddiviso in pacchetti da 100 grammi predisposti per la vendita al pubblico. All’uomo è stato contestato il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.