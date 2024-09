Caltanissetta, la vicesindaca al concerto di Noemi con l’auto dei vigili urbani: consigliera chiede le sue dimissioni

IL CASO

Annalisa Petitto fa un elenco di quelle che sarebbero le violazioni

«Dimissioni immediate della vicesindaca Giovanna Candura». E’ quanto chiede la consigliera comunale di Caltanissetta Annalisa Petitto dopo che è stato diffuso un video in cui la vicesindaca, durante il concerto di Noemi, si fa accompagnare da un’auto della Polizia Municipale. In quel momento infatti la strada era chiusa al traffico proprio per il concerto della cantante.

Petitto fa un elenco di quelle che sarebbero le violazioni: «Uso personale della vettura della polizia municipale durante il servizio d’ordine per il concerto di Noemi; aggiungiamo anche una violazione del divieto di accesso in salita da via Senatore D’Antona e rimozione delle transenne. Si dimetta spontaneamente o il sindaco Walter Tesauro le revochi deleghe, altrimenti si dimetta anche lui. La politica è un fatto pubblico e non privato e la legge va rispettata da tutti, soprattutto da chi rappresenta le istituzioni».