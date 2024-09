Il nuovo fenomeno

Elevate pesanti sanzioni per contestazioni amministrative e sanitarie

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Caltanissetta ha effettuato controlli a tappeto in provincia per stanare il fenomeno degli autobottisti abusivi. Elevate pesanti sanzioni per contestazioni amministrative e sanitarie.

