Caltanissetta, quasi 30.000 chiamate al numero d’emergenza nel 2024. Il bilancio della polizia

Sicurezza

Sono state quasi 30.000 mila anche le persone identificate, oltre a 10.870 veicoli controllati

Quasi 30.000 mila persone identificate, oltre 10.870 veicoli controllati, 29.336 mila richieste di emergenza: sono alcuni dati dell’attività della polizia di Caltanissetta nel 2024. La sezione Volanti della Questura ha inoltre arrestato 21 persone in flagranza di reato e ne ha denunciate 351. Numerosi i sequestri di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina e hashish.

Con il contributo della Polizia amministrativa sono stati controllati più di 210 esercizi pubblici e sono state sospese 7 licenze; in 4 casi è stata disposta la cessazione dell’attività per varie irregolarità amministrative. Sul fronte delle misure di prevenzione sono stati emessi complessivamente 86 avvisi orali, 23 fogli di via obbligatori, 6 D.A.SP.O. Ben 87, poi, gli ammonimenti del questore emessi nei confronti di responsabili di maltrattamenti. Infine sul fronte che riguarda i migranti, 1909 sono state le domande di permesso di soggiorno presentate e 1583 i permessi consegnati.

