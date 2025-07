Caltanissetta, riconsegnata la piastrina di un soldato della seconda guerra mondiale

Da Firenze

Apparteneva ad Angelo Cammarata militare siciliano: è stata data all'Anpi nissena

Torna a casa la piastrina, risalente alla Seconda guerra mondiale, dell’allora soldato Angelo Cammarata: nato a Caltanissetta il 18 febbraio 1917, fu arruolato nella 290/a compagnia sanità di Firenze. Prestò servizio negli ospedali da campo, operando sul fronte greco e albanese, nonché nel territorio fiorentino, dove smarrì la sua piastrina di riconoscimento, ora ritrovata. Ricoverato più volte in ospedale, si distinse nell’assistenza ai feriti, ottenendo la nomina a caporale, un premio di 318 lire e infine la Croce militare al Merito.