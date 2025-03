Caltanissetta, sequestrati 400 mila articoli di bigiotteria pericolosi

Il controllo

Le verifiche della Gdf in due eseercizi commerciali gestiti da cittadini bengalesi

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato circa 400.000 articoli non sicuri pronti per essere immessi sul mercato.

L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Caltanissetta, effettuata in due esercizi commerciali gestiti da cittadini di origini bengalesi, ha consentito di rinvenire numerosi prodotti, consistenti in articoli di bigiotteria di varia natura, non idonei al commercio secondo le disposizioni del Codice del Consumo, il cui valore commerciale si aggira intorno ai 100.000 euro.