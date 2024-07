Campeggio di lotta No Muos a Niscemi a partire dal 2 agosto

L'iniziativa

Da più di dieci anni il Comitato si oppone alla presenza del MUOS in contrada Ulmo

Dal 2 al 4 agosto si terrà il campeggio di lotta No MUOS, quest’anno alla sua undicesima edizione. A organizzarlo, il movimento No MUOS, che da più di dieci anni si oppone alla presenza del MUOS a Niscemi. «Quella che per anni abbiamo denunciato come una tendenza alla guerra nei nostri appelli e nei nostri documenti, oggi assume i caratteri della guerra guerreggiata: basti pensare alla guerra in Ucraina o alla Palestina» commenta il movimento in una nota. “La guerra non è mai negli interessi dei popoli, che ne pagano sempre le spese più alte. Opporsi alla guerra oggi è di fondamentale importanza. Noi continuiamo a farlo opponendoci alle installazioni militari sul nostro territorio» continua il movimento.