Carabinieri e farmacie nissene alleati contro le truffe agli anziani e ai fragili

Collaborazioni

L’iniziativa prevede la distribuzione di volantini e brochure, oltre che l’affissione di locandine, in tutte le farmacie della provincia con i consigli utili per tutti quei soggetti ritenuti facili prede dei malviventi

Una nuova collaborazione è stata avviata tra Arma dei carabinieri e le farmacie della provincia di Caltanissetta per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani e ai soggetti fragili. L’iniziativa prevede la distribuzione di volantini e brochure, oltre che l’affissione di locandine, in tutte le farmacie della provincia con i consigli utili per tutti quei soggetti ritenuti facili prede dei malviventi poiché maggiormente vulnerabili.

«Un reato deprecabile – ha detto il comandante provinciale dei carabinieri Alessandro Mucci – che sta assumendo una rilevanza importante. Per questo stiamo puntando molto sulla prevenzione. Le denunce sono tante ma c’è anche da considerare che è una tipologia di reati per cui assistiamo a una certa ritrosia nel denunciare, perché c’è una sorta di vergogna. Spesso la persona vittima del reato prova un certo imbarazzo. Per quanto riguarda i truffatori invece – continua Mucci – sono ormai organizzati in gruppi strutturati provenienti principalmente dall’area del Napoletano e, per quanto riguarda la Sicilia, dal Catanese».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA