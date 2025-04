Colpi di fucile contro portone di casa, due arresti a Gela

Nel Nisseno

Ad uno dei due sequestrato oltre un chilo e mezzo di droga, fra marijuana, hashish e cocaina

I carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 41enne e un 27enne, di Gela per porto e detenzione d’arma da fuoco e danneggiamento aggravato, e hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di droga, fra marijuana, hashish e cocaina. La notte del 15 gennaio scorso, i militari sono intervenuti davanti l’abitazione di un 55enne gelese che aveva appena subito il danneggiamento della porta d’ingresso, a colpi d’arma da fuoco.