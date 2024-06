Comunali: a Gela in vantaggio Grazia Cosentino tallonata da Terenziano di Stefano

LE ELEZIONI

La candidata sindaco del centrodestra è in testa di tre punti percentuali con il 31,55%,

A Gela, in provincia di Caltanissetta, dove si vota per il rinnovo del consiglio comunale, quando sono state scrutinate 39 sezioni su 71, la candidata sindaco del centrodestra Grazia Cosentino – sostenuta dalle liste Lega, Italia Viva e Fratelli d’Italia – è in testa con il 31,55% dei voti seguita da Terenziano di Stefano – a capo di una coalizione con M5S, Azione, Ripartiamo da zero, Pd, Pci, Idee in movimento, Sud chiama Nord e le due liste civiche Una buona idea e Civico lab – con il 28,11 % dei voti. Li segue Salvatore Scerra, anche lui candidato di centrodestra con il 24,52% dei voti.

