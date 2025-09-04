Comune nisseno spende 160mila euro per 3 giorni di fiera in Spagna: è polemica

Spese

Dei 190 mila euro ottenuti grazie alle cosiddette «norme mancia» inserite nel collegato alla legge di stabilità siciliana approvato lo scorso gennaio, il comune di Milena, cittadina con poco più di 2.600 abitanti in provincia di Caltanissetta, ha deciso di destinarne 160mila per pagare le spese di nove persone, tra cui sette imprenditori, che parteciperanno alla fiera Gastronoma a Valencia in Spagna, dal 26 al 28 ottobre. Obiettivo: promuovere prodotti tipici siciliani. A sollevare il caso è Alfonso Cipolla, commercialista e responsabile del gruppo civico Per Milena-percorsi di cittadinanza.

Per la logistica in fiera (stand e materiale promozionale), la giunta, guidata dal sindaco Claudio Cipolla, con la determina 101 del 22 agosto, ha dato l’incarico, con affidamento diretto “in regime di esclusività» per 147 mila euro, alla società spagnola Iberian Trade Fairs SL; poco meno di 16 mila euro sono stati assegnati alla Pro loco di Milena, per gestire le spese di viaggio e gli hotel.«A Valencia i nostri cercheranno di vendere il ghiaccio agli eschimesi – dice Alfonso Cipolla -. Il Comune promuoverà prodotti tipici siciliani. Peccato, però, che la Spagna è il primo produttore mondiale di olio d’oliva ed europeo per i ceci. Presenterò un esposto alla Corte dei Conti, per dubbi sulla legittimità delle determine sulla congruità della spesa in funzione degli obiettivi. I 160 mila euro serviranno solo per fare una gita pagata con i soldi pubblici. Chiedo inoltre perché sia stata scelta una società spagnola con affidamento diretto e restano ignoti i criteri in base ai quali sono stati scelti gli imprenditori».