Crisi idrica, a Caltanissetta al Consiglio comunale straordinario non si presenta Schifani

L'emergenza

Assente anche il dirigente della Protezione civile siciliana Cocina e i vertici di Sicilacque. Presenti invece quattro deputati regionali sia di maggioranza che di opposizione

Le settimane senz’acqua a Caltanissetta e in tanti Comuni limitrofi, hanno portato il Consiglio comunale del capoluogo nisseno a convocare una seduta straordinaria invitando anche il presidente della Regione Siciliana. «L’aula deve prendere atto che il presidente Renato Schifani non si è presentato e mi piacerebbe chiedere allo stesso Schifani se ritiene rispettoso nei confronti dei cittadini nisseni non rispondere ad un invito per una problematica così importante come quella dell’emergenza idrica». Lo ha detto il consigliere comunale di opposizione Roberto Gambino in apertura del consiglio comunale di questa mattina, straordinario ed urgente, aperto alla cittadinanza, sulla crisi idrica che da settimane sta colpendo la città di Caltanissetta.