Crisi idrica, a Caltanissetta ingente perdita di acqua per la rottura di una conduttura

Interventi

Una grossa perdita d’acqua si è verificata questa mattina a Caltanissetta in via Libertà, di fronte al Palazzo di Giustizia. I vigili del fuoco hanno isolato la strada e sono al lavoro, insieme ai tecnici di Caltaqua per fermare la fuoriuscita. Sono state fatte spostare le autovetture perché al momento non si conosce se si siano verificati fenomeni erosivi nel sottosuolo. Pare che si sia rotto un tratto della conduttura dell’acqua che è affiorata sul suolo.

