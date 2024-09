Crisi idrica a Caltanissetta, lo sfogo di una albergatrice in Consiglio: «Non ce la faccio più»

Il racconto

«Non mi sento rappresentata da questo sindaco», dice in aula Beatrice Giammusso, che ha una struttura in città senza acqua da 10 giorni

Per la crisi idrica a Caltanissetta si sta svolgendo un apposito Consiglio comunale, convocato stamane in via straordinaria. E in aula è intervenuta anche una albergatrice, Beatrice Giammusso, proprietaria di una struttura in città. «Non mi sento rappresentata da questo sindaco – ha esordito l’imprenditrice – che ha fatto un breve excursus di quanto accaduto alla sua attività in questi giorni -. Il 17 settembre mi accorgo che la capienza di acqua dei miei recipienti non è sufficiente. Il 19 chiedo a Caltaqua un’autobotte, mi prenotano per il 21 settembre. Acqua che non arriva. Io non ce la faccio. A quel punto chiamo il sindaco, il quale mi risponde che non ci può fare nulla perché non distribuisce acqua».