Crisi idrica, acqua da autobotti di Protezione Civile e Forestale nelle zone a secco

Aiuti

La Regione sta cercando di rispondere all'emergenza nei comuni in maggiore sofferenza

Continua la distribuzione straordinaria d’acqua tramite le autobotti della Protezione Civile Siciliana, che oggi saranno di nuovo operative a Caltanissetta e San Cataldo per rispondere all’emergenza idrica. Nella giornata di ieri, il Dipartimento della Protezione Civile Siciliana ha effettuato interventi nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Enna e Gagliano, distribuendo complessivamente 575 metri cubi d’acqua. L’attivazione del servizio è stata promossa dal Presidente della Regione Renato Schifani, per garantire un supporto efficace alle aree in crisi.

A Caltanissetta, ieri, sono intervenute 10 autobotti, di cui due del Corpo Forestale di Caltanissetta, una fornita dall’Organizzazione di Volontariato n. 1493 di San Cataldo, e otto provenienti da Altavilla, Campofelice di Roccella, Casteldaccia e Caltavuturo. Altre tre autobotti sono state messe a disposizione dai comuni di Melilli, Siracusa e Priolo.