Daniele Troja proposta come presidente di sezione della Corte di Appello di Caltanissetta

magistrati

La delibera della Quinta Commissione del Csm all'unanimità

La Quinta Commissione del Csm ha deliberato di proporre al plenum le seguenti nomine (incarichi direttivi e semi direttivi) votate all’unanimità dei presenti: nuovo Presidente di Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta settore penale, dott.ssa Daniela Troja; nuovo Presidente del Tribunale di Imperia, dott.ssa Rossella Atzeni; nuovo Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Taranto, dott. Enrico BruschiUffici direttivi e semi direttivi (proposte di nomina non votate all’unanimità): nuovo Procuratore Aggiunto del Tribunale di Verona, 3 voti ( Paolini, Eccher e Carbone E. ) per la dott.ssa Rita Anna Emilia Caccamo, e 3 voti ( Miele, Forziati e Carbone M.) per il dott. Maurizio De Marco.

