Depistaggio, dirette Facebook con il pentito Riggio? Difesa chiede perizia e Tribunale si riserva

Giudiziaria

La difesa degli imputati oggi ha chiesto il deposito di alcune registrazioni di dirette Fb con un uomo incappucciato dal nome Giuseppe Sirio, che a dire dei legali, sarebbe proprio Riggio

Il Tribunale di Caltanissetta si è riservato di decidere sulla richiesta avanzata dalla difesa dei due generali imputati nel processo per depistaggio, di disporre una perizia sulla voce della persona che ha partecipato, mascherata, ad alcune dirette Facebook nella pagina “Lotte alle mafie”. Secondo i legali dei generali Angiolo Pellegrini e Alberto Tersigni, accusati di aver depistato le indagini sull’attendibilità del collaboratore di giustizia di Caltanissetta Pietro Riggio, la persona inquadrata nel social sarebbe stato proprio Riggio. Quest’ultimo aveva detto nel corso dell’esame di non aver mai utilizzato i social. Ma la difesa degli imputati oggi ha chiesto il deposito di alcune registrazioni di dirette Fb con un uomo incappucciato dal nome Giuseppe Sirio, che a dire dei legali, sarebbe proprio Riggio. “La perizia non è rilevante – dice il Procuratore aggiunto Pasquale Pacifico – Non è conducente rispetto agli accertamenti”.