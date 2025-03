Emergenza idrica nel Nisseno: dieci persone indagate, la Finanza sequestra documenti fino in Spagna

DOPO UN ESPOSTO

Le fiamme gialle nelle sedi di Caltaqua e Caltae Aqualia. L'inchiesta riguarda la gestione della siccità

I militari della Guardia di finanza di Caltanissetta hanno sequestrato documenti nelle sedi di Caltaqua a Caltae Aqualia, in Spagna, nell’ambito di una vasta indagine relativa all’emergenza idrica che la scorsa estate ha attanagliato il centro Sicilia e in particolare Caltanissetta e San Cataldo.

Una decina di persone è indagata in provincia di Caltanissetta e in Spagna per concorso nei reati di frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. Sono queste le accuse che vengono mosse dalla Guardia di finanza nissena, coordinata dalla procura, sul sistema idrico integrato in provincia.

L’inchiesta nasce in seguito a un esposto contro ignoti presentato dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta Roberto Gambino.