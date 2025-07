Esposto del Consiglio comunale di Caltanissetta su Siciliacque

Servizi idrici

Per fare luce sui continui disservizi e interruzioni della rete idrica

I consiglieri comunali di Caltanissetta, di maggioranza e opposizione, insieme al presidente del consiglio, Gianluca Bruzzaniti, hanno presentato un esposto alla Guardia di Finanza contro Siciliacque per fare luce sui continui disservizi e interruzioni della rete idrica.

Nell’esposto i consiglieri hanno chiesto alla Procura che vengano fatte le indagini necessarie per accertare eventuali responsabilità penali dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio idrico integrato, o qualsiasi altra responsabilità ascrivibile ad altri soggetti coinvolti nella fornitura all’ingrosso (gestore sovrambito); di acquisire la documentazione relativa alle comunicazioni di Siciliacque, sulle interruzioni del servizio, ai piani di manutenzione delle infrastrutture idriche, agli interventi effettuati durante il periodo in questione e alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza climatica; di accertare se le continue interruzioni del servizio durante il periodo di emergenza climatica abbiano messo a rischio la salute e l’incolumità della popolazione, configurando ulteriori profili di responsabilità.