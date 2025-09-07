Ex studenti del Liceo classico “Settimo” si ritrovano dopo 35 anni

Caltanissetta

Dopo 35 anni dalla maturità classica si sono ritrovati per una conviviale con cui hanno ricordato i momenti felici trascorsi dietro i banchi. Sono gli alunni della III B dell’anno scolastico 1989/90 del Liceo classico “Ruggero Settimo”. Un momento emozionante per un gruppo di affermati professionisti, molti dei quali vivono fuori Caltanissetta per motivi di lavoro e familiari. Al brindisi erano presenti Clizia Bruna, Plinia Cutrona, Davide Giuliano, Arianna Giunta, Sabrina Giunta, Giuliano Marrocco, Dora Martino, Annarita Noto, Mariagrazia Sammartino, Angela Sinopoli, Fabrizia Vinci.Nel corso della serata, hanno parlato con gioia di quando erano ragazzi, delle giornate in classe (con i docenti di allora, molti dei quali ormai scomparsi) e fuori dalla scuola, in viale della Regione, punto di ritrovo negli anni ’70 e ’80 di migliaia di giovani nisseni. L’incontro si è concluso con l’auspicio di vedersi ancora per non spegnere l’entusiasmo e l’orgoglio di essere “i ragazzi della III B”. Della stessa classe facevano parte Ausilia Bonfissuto, Enrico De Cristoforo, Renata Di Prima, Lina Di Martino, Simonetta Di Stefano, Maria Luisa Giambrone, Maria Grazia Grasso, Daniela Macaluso, Alessandro Mastrosimone, Stella Mastrosimone, Paola Sidoti, Antonella Sillitto, Irene Trobia, Gabriella Vassallo, Giuseppe Brunco, Dario Di Maria, Leandro Doria, Cristina Lopiano. Tutti assenti alla conviviale per precedenti impegni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA