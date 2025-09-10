Ferita da un proiettile alla spalla: il giallo della ragazza di Gela a cui avevano già sparato 4 anni fa

Il caso

Le indagini dei carabinieri per fare luce sulla vicenda

Una ragazza di 27 anni è stata ferita oggi pomeriggio a Gela da un proiettile alla spalla. La giovane è stata accompagnata in ospedale e le sue condizioni per fortuna non sono critiche. La ragazza già l’8 settembre del 2021 era stata ferita ad un braccio dopo un litigio. Anche in quell’occasione le ferite non sono state gravissime. Indagini sono state avviate dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela.

