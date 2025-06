Finge 15 malori in 12 giorni solo per allontanarsi dai domiciliari: gelese finisce in carcere

la storia

La polizia ha appurato che chiamare il 118 era solo un espediente per lasciare la casa e continuare a tormentare la sua ex

Ha chiamato il 118 di Gela per 15 volte in 12 giorni. In un singolo giorno aveva chiamato il servizio di emergenza sanitaria per ben tre volte. In realtà la polizia ha appurato, arrestandolo,. che era “semplicemente” insofferente agli arresti domiciliari e con la scusa di malori è evaso più volte riuscendo anche a contattare l’ex fidanzata nonostante il divieto.

Si tratta di un gelese di 38 anni che si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. L’uomo chiamando il 118 ha tentato più volte di eludere i controlli recandosi in ospedale fingendo un malore. Solo che così facendo ha sottratto alla cittadinanza per lunghi periodi un mezzo di soccorso.