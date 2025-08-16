Gela, agguato a San Giacomo: un uomo ferito da un colpo di pistola alla coscia

criminalità

Un uomo di 40 anni, Emanuele Cauchi, è rimasto ferito in serata a Gela da almeno un colpo di pistola alla coscia. Gli spari sono avvenuti nella zona tra la villa comunale e il quartiere San Giacomo, a ridosso del centro storico cittadino. Il ferito, che vive abitualmente a Milano, è riuscito a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale «Vittorio Emanuele». Al momento dell’agguato erano tre. Secondo gli investigatori il movente dell’agguato sarebbe legato a questioni di droga o a debiti.

