Gela, al Slovakia Ring non mancano le difficoltà per il pilota Damante dell’Audi Rs3 Dsg

Tcr European endurance

Dopo pochi giri nelle libere lo stop

Un secondo round stagionale impegnativo per Emilio Damante, quello andato in scena allo Slovakia Ring, teatro del secondo appuntamento del Tcr European endurance.

I problemi tecnici

Il pilota gelese, al volante dell’Audi RS3 Dsg del team Tuder motorsport, ha dovuto fare i conti con una serie di problemi tecnici che ne hanno condizionato le performance nel corso del weekend, ma nonostante tutto è riuscito a vedere il traguardo nella Stage 2, raccogliendo punti importanti per la classifica della categoria Dsg.

Prime difficoltà già nelle libere

Il weekend slovacco era iniziato nel migliore dei modi per Damante e il compagno di squadra Edoardo Maccari, autori di ottimi riscontri sia durante il Test day che nelle prove libere. Le prime difficoltà sono però emerse in qualifica, dove un problema elettronico ha costretto la squadra allo stop dopo pochi giri, impedendo a Damante e Maccari di esprimersi al meglio e di ottenere una posizione di partenza all’altezza delle aspettative in entrambe le gare. Tanti problemi anche in gara, ma il team è riuscito a chiudere la corsa con la quarta piazza di categoria, conquistando punti preziosi in ottica campionato.