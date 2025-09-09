Gela: anche il vecchio quartiere Bastione recupera la sua originaria identità

La storia

Dopo i lavori di restyling inaugurata la mostra che rievoca le radici marinare del rione

Dalla sinergia tra residenti, amministrazione comunale e commissione cultura, è nata una mostra itinerante all’aperto che rievoca le radici marinare del quartiere Bastione. Zona dimenticata che ora ha il suo momento di riscatto.

La mostra, allestita sulle mura perimetrali da calata o Bastiuni e sarà visitabile fino a domenica, è solo l’atto finale di un percorso mirato a valorizzare un quartiere attraverso il recupero della sua identità, quella di luogo in cui vivevano le famiglie dei pescatori e di quanti traevano sostentamento da attività legate al mare. La città che non aveva ancora vissuto l’impatto con l’industria del petrolio.

L’iniziativa

A calata o Bastiuni, zona oggetto di lavori di ristrutturazione con un progetto dell’amministrazione comunale, si è presentata con il suo vero volto: attraverso le foto d’epoca messe a disposizione da Franco Cerniglia, è possibile conoscere per le nuove generazioni una pagina importante della storia di Gela e il suo legame con il mare.

Un legame che è stato spezzato dalle ultra decennali vicende del porto insabbiato, dei soldi che ci sono e non si riescono a spendere, delle lungaggini burocratiche in stile “tela di Penelope” che hanno privato Gela di una grande risorsa economica.

Non solo pesca il secolo scorso ma anche commerci di scope naturali, spugne ed altro con i Paesi del Mediterraneo, l’artigianato legato alle riparazioni delle barche dei pescatori e le immagini di pontile e porto animate dalla presenza di imbarcazioni di vario tipo, ognuna con la sua storia legata ad una famiglia che viveva al quartiere Bastiuni. E le donne seguivano da balconi e finestre di casa la partenza e l’arrivo dei loro uomini.

La tradizione

Tanti racconti dalle foto esposte a calata o Bastiuni abbellita con reti, frasi e oggetti che rimandano al mondo marinaro. L’iniziativa di questo quartiere che vede i cittadini protagonisti è l’ultimo anello di una catena di percorsi simili avviati in altre zone del centro di Gela: quelle di via Pisa, di via di Bartolo e via Buscemi al quartiere Borgo, che ha un’identità legata al mondo agricolo, sono stati i primi esempi.

Si è creato un effetto domino positivo che non si può non legare alle attività organizzate quest’estate in centro, in cui gli spettacoli sono stati solo uno strumento per far partire il dialogo e la collaborazione tra Comune e cittadini innescando un processo virtuoso che fa bene alla città anche in termini di immagine.

L’appello