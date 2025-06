Gela, associazioni e politici al lavoro per ripulire l’arenile nei pressi dell’area archeologica

l'iniziativa

Tutti "armati" di attrezzi per raccogliere la spazzatura

Un fine settimana sotto il sole per ripulire l’arenile nei pressi dell’area archeologica di Bosco littorio, dalla foce del fiume Gela fino alla baia di Antifemo ed Entimo. L’iniziativa è stata promossa dal movimento Una buona idea in collaborazione con l’associazione Gela che cambia, presieduta da Renato Messina, che in questi anni grazie al lavoro instancabile di tanti cittadini attivi è cresciuta puntando sull’ecologia, la sostenibilità e la valorizzazione del bello.

In particolare l’associazione si è presa cura di quel tratto di spiaggia, la baia di Antifemo ed Entimo. “Armati” di attrezzi per raccogliere la spazzatura a i consiglieri di Una buona idea Rosario Faraci, Massimiliano Giorrannello e Davide Sincero, l’assessore Franzone, il senatore Lorefice ed una sessantina di volontari che hanno sostenuto l’appuntamento ecologico.