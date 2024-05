Gela, è morto il presidente di Sicindustria Caltanissetta Lorefice

Lutto

Fatali le ferite riportate in un incidente stradale nella zona industriale

Lutto nel mondo industriale di Caltanissetta. Questa mattina in un tragico incidente stradale alla zona industriale di Gela ha perduto la vita il presidente di Sicindustria Caltanissetta Domenico Lorefice. L’imprenditore di 61 anni viaggiava a bordo della sua Dacia quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato con una Fiat Punto condotta da un operaio metalmeccanico di 22 anni. Anche per lui l’impatto è stato fatale.

