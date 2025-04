Gela, gambizzato dopo una rissa in discoteca: un arresto

sparatoria

I carabinieri hanno fermato un 27enne, il ferimento è avvenuto nel luglio scorso

Un 27enne è stato arrestato da carabinieri del reparto territoriale di Gela, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, per porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. L’uomo è accusato di essere coinvolto nella sparatoria, avvenuta la notte del 28 luglio del 2024 vicino a un’aera di servizio. I Carabinieri di Gela erano intervenuti nei pressi di un’area di servizio, dove un 33enne era stato ferito con diversi colpi d’arma da fuoco rimanendo ferito agli arti inferiori. I militari, giunti sul posto, avevano rivenuto nelle vicinanze del luogo dell’evento una pistola calibro 22 con matricola abrasa, utilizzata per la sparatoria.Le successive indagini hanno consentito di accertare che il ferimento a colpi d’arma da fuoco era scaturito da una precedente rissa, avvenuta poco prima all’interno di una discoteca cittadina, che avrebbe visto coinvolti sia l’odierno arrestato che la vittima.

