Gela, la lite in famiglia finisce in tragedia: donna uccisa dal figlio con una coltellata

il caso

La vittima aveva 62 anni. Alla base del delitto l'ennesima richiesta di soldi

Tragedia a Gela in provincia di Caltanissetta dove una donna di 62 anni, Francesca Ferrigno, è stata uccisa dal figlio, Filippo Tinnirello, 43 anni. A quanto pare tra i due c’è stata l’ennesima discussione dopo la richiesta di denaro, al diniego l’uomo ha impugnato un coltello ed ha ferito mortalmente la madre.

L’uomo si è costituito in commissariato. Le indagini sono condotte dai carabinbieri coordinati dalla Procura di Gela guidata dal procuratore Salvatore Vella. Non sarebbe la prima volta che in casa Tinnirello si registrano liti. Questa sera, però, è finita in tragedia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA