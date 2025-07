Gela, positivo l’aggiornamento dell’Autorizzazione integrata ambientale

Il sito industriale

Il ministero dell'Ambiente ha confermato con un decreto

È stato completato, con «esito positivo», il riesame per l’aggiornamento dell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) della bioraffineria Eni di Gela. Il ministero per l’Ambiente, con il relativo decreto emesso, ha riconosciuto tutte le condizioni ambientali per aggiornare e confermare l’autorizzazione, fondamentale ai fini delle attività nel sito gelese della multinazionale, riconvertito alla produzione di carburanti sostenibili, dopo la conclusione del ciclo tradizionale degli idrocarburi.