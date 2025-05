Gela, preso l’uomo che ha dato fuoco a sette automobili a caso: incastrato dai video

l'indagine

L'inchiesta dei carabinieri ha permesso di far luce sugli episodi

E’ accusato di avere incendiato sette auto tra dicembre e marzo scorsi a Gela e che aveva anche costretto il prefetto di Caltanissetta a convocare un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Gela guidata da Salvatore Vella, hanno permesso però di risalire al presunto autore dei roghi. I militari dell’Arma hanno arrestato un 38enne pregiudicato gelese, già noto alle forze dell’ordine,accusato degli incendi dolosi che hanno colpito numerose autovetture in diversi quartieri della città dal dicembre del 2024 al marzo del 2025.