Gela trionfa alle Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso della Cri: le studentesse del “Vittorini” volano alla fase nazionale

Un’impresa straordinaria quella compiuta dalle studentesse del Liceo Scientifico “Elio Vittorini” di Gela, che hanno conquistato il primo posto alle Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso della Sicilia, tenutesinella splendida cornice di Ortigia. La competizione, ideata e organizzata dalla Croce Rossa Italiana, ha coinvolto undici squadre provenienti da tutta la regione, tutte composte da studenti del quarto anno degli istituti superiori, che hanno partecipato a un percorso di formazione teorico e pratico sul primo soccorso.

Il progetto prevede infatti un corso formativo di 10 ore, durante il quale gli studenti apprendono le basi del primo soccorso, per poi cimentarsi in scenari pratici realistici, dove vestono i panni dei soccorritori per mettere alla prova le competenze acquisite.

A distinguersi su tutti è stata la squadra gelese, guidata con competenza dalla studentessa Cristina Corallo e composta da Aurora Carfì, Sofia Granvillano, Eleonora D’Arma, Delia Maria Dominante ed Elisa Giudice. Le ragazze hanno affrontato sei scenari complessi, simulando interventi su pazienti con patologie mediche acute, traumi da incidenti, fratture, eseguendo manovre Bls (Basic Life Support) e fornendo anche supporto psicologico, dimostrando grande freddezza, preparazione e spirito di squadra.

