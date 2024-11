Ignazio e quella ferita alla nuca che non convince: a Caltanissetta è giallo sulla morte di un anziano (e c’è un sospettato)

l'inchiesta

L'anziano aveva 77 anni. Con lui a casa c'era il fratello più giovane che, però, avrebbe dato risposte contrastanti

Una ferita alla nuca di Ignazio Polizzi, l’uomo di 77 anni trovato morto ieri nella sua abitazione in via Lunetta a Caltanissetta, non convince gli investigatori che stanno tentando di fare luce su un decesso dai contorni poco chiari.

Così come non convincono le dichiarazioni del fratello, poco più giovane di lui che al momento dell’accaduto si trovava in casa e avrebbe fornito risposte contrastanti. Un contesto umile quello in cui vivevano i due fratelli che condividevano l’appartamento con un’altra sorella, allettata e in stato di coma vegetativo, e una zia molto anziana.