 Il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, a Caltanissetta lieve flessione dei reati denunciati

La ricorrenza

Il bilancio del questore Pinuccia Albertina Agnello: eseguiti 251 arresti, denunciate 1.276 persone. Emessi 98 ammonimenti per stalking e violenza domestica, sequestrati 62 chilogrammi di droga,15 pistole e 7 fucili

Domani 10 aprile 2025, alle ore 10.30, al Centro Culturale Polivalente “Michele Abbate” di Caltanissetta sarà celebrato il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello rende pubblici i dati concernenti l’attività della Polizia di Stato nella provincia di Caltanissetta. Nei dodici mesi trascorsi – dall’1 aprile 2024 al 31 marzo 2025 – la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo del territorio e della polizia di prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Sono state controllate 88.903 persone, 31.275 autovetture ed eseguiti 709 sequestri (+7%). Sono 36.660 le richieste d’intervento pervenute alle sale operative della Questura di Caltanissetta e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Gela e Niscemi. Queste richieste hanno generato 7.676 interventi delle volanti.

In ordine all’andamento degli eventi delittuosi, rispetto ai 12 mesi precedenti, sono stati denunciati 2.739 delitti (-13% rispetto al periodo precedente). In particolare, sono diminuiti i danneggiamenti seguiti da incendi 23 (-56%), i furti 677 (-10%), le estorsioni 27 (-10%) e le rapine 14 (-44%). Sono, invece, aumentate: le ricettazioni 26 (+62%) e i delitti informatici 25 (+150%).

Criminalità

Dal punto di vista del contrasto alla criminalità, l’attività di prevenzione e di repressione, dall’1 aprile 2024 al 31 marzo 2025, ha consentito di denunciare in stato di libertà 1.276 persone e di arrestarne 251, 73 in flagranza di reato e 178 su ordine dell’A.G. In particolare, l’azione repressiva di contrasto alle associazioni mafiose e a quelle finalizzate al traffico, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti ha consentito alla Polizia di Stato nissena di portare a termine diverse operazioni di polizia giudiziaria con 75 arresti e 38 denunce in stato di libertà. Sono stati sequestrati62 chilogrammi di droga: hashish, marijuana, cocaina, crack. Nel corso dei sequestri di sostanze stupefacenti sono state, inoltre, segnalate 179 persone per uso personale di stupefacenti (+8%). Sono, inoltre state sequestrate 15 pistole, 7 fucili e centinaia di munizioni da guerra.

Prevenzione

L’attività di prevenzione è stata assicurata attraverso i provvedimenti affidati dall’ordinamento alla responsabilità del Questore. A consuntivo dell’attività svolta dall’1 aprile 2024 al 31 marzo 2025 dalla Divisione Polizia Anticrimine si rilevano: 21 nuovi sottoposti alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, 18 proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale inoltrate al Tribunale di Caltanissetta (+350%), l’emissione di 62 Avvisi orali (+27%), 28 D.A.S.P.O. (+87%), 18 Fogli di via obbligatori e 98 ammonimenti per stalking e violenza domestica (+880%).

Polizia amministrativa

Sempre sul versante della prevenzione è da evidenziare l’azione della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale che nei dodici mesi di riferimento ha effettuato 276 controlli ad attività sottoposte ad autorizzazioni di polizia. Sono state elevate 105 contravvenzioni amministrative, disposta la sospensione temporanea di 4 attività, ex art.100 tulps, rilasciato 5.631 passaporti, 230 porto d’armi uso sportivo e 82 uso caccia.

Ordine e sicurezza

Per ciò che concerne l’ordine e la sicurezza pubblica, l’Ufficio di Gabinetto – dall’1 aprile 2024 al 31 marzo 2025 – ha emesso 1129 ordinanze di servizio ex art.37 del D.P.R. 782/1985 per l’espletamento di servizi di ordine pubblico di carattere politico, sportivo, religioso, di protesta e legati ai rimpatri di stranieri irregolari. Per l’espletamento dei predetti servizi sono state impiegate 32.179 unità delle FF.PP., di cui 4.885 della Polizia di Stato della Questura, 12.628 della Polizia di Stato, assegnate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza di rinforzo e 14.666 delle altre Forze di Polizia (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie locali).

Con l’intento di migliorare la sicurezza, e la sua percezione da parte dei cittadini, è stato rinnovato l’impulso all’attività operativa di prevenzione da parte delle pattuglie impiegate nel controllo del territorio. Nel corso dei numerosi servizi ordinari e straordinari – dall’1 aprile 2024 al 31 marzo 2025 – sono state controllate 88.903 persone e 31.275 veicoli,anche attraverso la nuova piattaforma tecnologica “sistema Mercurio” che consente il riconoscimento automatico delle targhe comparandole con gli archivi telematici.

Gli agenti deputati al controllo del territorio hanno effettuato 7.676 interventi ed eseguito 20.010 controlli di soggetti sottoposti a misure anticrimine (sorvegliati speciali, arrestati domiciliari, liberi vigilati, ecc.). Inoltre, sono state accertate 106 violazioni al codice della strada per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 60 per mancato utilizzo del casco, 52 per uso di cellulare alla guida, 29 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ritirate 70 patenti e 342 carte di circolazione.

Immigrazione

L’Ufficio Immigrazione ha rilasciato 4.752 permessi di soggiorno (+38%). Dei 1.198 stranieri trattenuti nel C.P.R., 1.021 sono stati rimpatriati, 37 espulsi con provvedimento del Prefetto e 132 dimessi con provvedimento del Questore. La gestione amministrativa del centro governativo di Pian del Lago ha registrato la presenza di 1.503 stranieri accolti presso il C.D.A./C.A.R.A. e 229 presso altre strutture. E’ aumentata la presenza di stranieri regolari residenti in provincia, ora di 5.851 persone (+8% rispetto al periodo precedente), e dei soggiornanti di lungo periodo, ora 1.324 (-5%).

Tra le attività di polizia giudiziaria eseguite negli ultimi 12 mesi, si evidenziano:

14 maggio 2024: il Commissariato P.S. di Gela ha tratto in arresto 2 persone in esecuzione in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale dei minorenni di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica, per reato di tentata rapina aggravata dall’uso delle armi.

3 giugno 2024: il Commissariato P.S. di Gela ha tratto in arresto 4 persone in esecuzione in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

19 luglio 2024: la Sezione Volanti a Caltanissetta hanno denunciato 1 persona per il reato di tentata truffa del “Finto Carabiniere”.

9 settembre 2024: la Squadra Mobile e il Commissariato di P.S. di Niscemi hanno tratto in arresto 4 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica, per il reato di tentata rapina.

11 settembre 2024: il Commissariato di P.S. di Gela, dopo un inseguimento per le vie della città, ha tratto in arresto 1 persona nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di 1 chilogrammo di hashish e detenzione illegale di 2 pistole clandestine.

9 novembre 2024: la Squadra Mobile a Caltanissetta ha tratto in arresto una persona in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, poiché l’attività d’indagine ha permesso di acquisire gravi indizi di reato in relazione a dieci episodi di furto con strappo, rapina e ricettazione commessi dall’arrestato nei confronti di numerose vittime.

13 novembre 2024: il Commissariato di P.S. di Gela ha tratto in arresto 5 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

15 novembre 2024: il Commissariato di P.S. di Gela ha tratto in arresto 1 persona in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di 20 chilogrammi di hashish.

16 novembre 2024: la Squadra Mobile di Livorno in collaborazione con il Commissariato di P.S. di Niscemi ha tratto in arresto 2 persone per aver perpetrato una truffa online nei confronti di un niscemese al quale avevano sottratto 29mila euro. L’attività di indagine esperita dai poliziotti di Niscemi ha consentito di individuare i truffatori.

4 dicembre 2024: la Squadra Mobile a Caltanissetta ha tratto in arresto una persona in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, per il reato di omicidio aggravato.

13 dicembre 2024: il Commissariato di P.S. di Niscemi ha tratto in arresto 1 persona nella flagranza di reato di furto di cavi elettrici dell’illuminazione pubblica.

10 gennaio 2025: la Squadra Mobile a Caltanissetta ha tratto in arresto 8 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini hanno consentito di svelare l’operatività di un gruppo criminale che ha creato una fitta rete di spaccio sul territorio nisseno. I cospicui approvvigionamenti di droga: cocaina, hashish e marijuana, effettuati prevalentemente a Gela e in altri comuni della Provincia, producevano un volume di affari stimato in oltre 50mila euro mensili.

16 gennaio 2025: il Commissariato di P.S. di Gela ha tratto in arresto 1 persona in flagranza di reato di detenzione illegale di una pistola.

21 gennaio 2025: il Commissariato di P.S. di Gela ha tratto in arresto 1 persona in flagranza di reato di tentata rapina in gioielleria.

28 gennaio 2025: la Squadra Mobile a Caltanissetta, ha deferito alla competente A.G. 1 persona per il reato di truffa aggravata, poiché in data 18.10.2024, mediante artifizi e raggiri, induceva in errore un’anziana donna facendosi consegnare la somma in contanti di 4.500euro e monili in oro e in argento per un valore di circa euro 50mila praticando la c.d. “Truffa del finto Carabiniere”. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

10 febbraio 2025: la Squadra Mobile e il Commissariato di P.S. di Gela hanno tratto in arresto 3 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica, per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi.

12 febbraio 2025: il Commissariato di P.S. di Gela, nell’ambito dell’operazione “H24 Store” ha tratto in arresto 13 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, furti e ricettazione.

7 marzo 2025: la Squadra Mobile e il Commissariato di P.S. di Gela hanno tratto in arresto 1 persona in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di grammi 61 di cocaina, grammi 43,4 di crack e marijuana.

12 marzo 2025: la Squadra Mobile e la S.I.S.C.O. a Gela hanno tratto in arresto 1 persona in flagranza di reato di detenzione illegale di armi clandestine. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate 7 pistole di vario calibro, 1 fucile a canne mozze, 1 mitragliatore e circa 1100 munizioni di vario calibro. L’uomo è stato denunciato anche per ricettazione.

27 marzo 2025: la Squadra Mobile e il Commissariato di P.S. di Gela hanno tratto in arresto 1 persona in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di 19 chilogrammi di hashish e 330 grammi di cocaina.

28 marzo 2025: la Sezione Volanti a Caltanissetta hanno denunciato 2 persone per il reato di tentata truffa del “Finto Carabiniere”.

Attività delle Specialità della Polizia di Stato.

LaSezione Polizia Stradale, dall’1 aprile 2024 al 31 marzo 2025, nell’intero territorio della provincia, ha rilevato 139 incidenti stradali con lesioni (+7%) e 70 con danni a cose; ha eseguito 200 servizi con autovelox e tele laser (+14%), decurtato 11.561 punti patente (+8%), prestato 190 soccorsi stradali (+2%) ed elevato 7.703 contravvenzioni al codice della strada. Sono state, inoltre, denunciate 42 persone in stato di libertà. Inoltre, nei fine settimana, sono stati svolti 8 servizi di contrasto alla guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con equipaggi della specialità e la presenza del medico della Polizia di Stato.

LaSezione Operativa Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale ha denunciato 36 persone, di cui 23 per truffa a mezzo internet.

IlPosto di Polizia Ferroviariapresso la locale Stazione Ferroviaria ha identificato 2.314 persone in stazione e in treno, effettuato 172 controlli su treni per prevenire attentati dinamitardi, controllato 63 bagagli a mano ed eseguito 1341 pattuglie lungo la linea ferroviaria.

Incontri di prossimità con studenti e anziani.