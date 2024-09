Il pizzino di Messina Denaro a Provenzano: «Alla fine arresteranno pure le sedie quando avranno finito con le persone»

Il convegno

Il ricordo di Marzia Giustolisi, già a capo della squadra mobile di Caltanissetta

«Qui le batoste sono state continue e credo che alla fine arresteranno pure le sedie quando avranno finito con le persone». Il pizzino inviato nel 2004 da Matteo Messina Denaro a Bernardo Provenzano, dove il giovane boss si scusava con il capo di Cosa Nostra per non poter svolgere un certo incarico, è riecheggiato oggi a Torino in un convegno dedicato al contrasto alla criminalità organizzata.

A parlarne è stata Marzia Giustolisi, capo della squadra mobile della questura subalpina dopo anni di servizio a Caltanissetta e Catania, durante un intervento che ha dedicato alla capacità della mafia di trasformarsi e di adattarsi al contesto in cui opera.