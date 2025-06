Il pusher da mille euro al giorno e il tasso da usuraio a chi pagava in ritardo la droga: dieci arresti tra Gela e Caltanissetta

la retata

Sgominata dai carabinieri una associazione dedita allo spaccio. Per due indagati contestata anche l'aggravante di avere favorito i clan

Dieci persone sono state arrestate nella notte tra Caltanissetta, Gela e Siracusa, dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caltanissetta, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia nissena. Hanno partecipato al blitz anche i militari dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Sicilia e dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo. Tutte e dieci le persone indagate sono accusate a vario titolo di far parte di un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti.

L’indagine, condotta dai militari del Nucleo Operativo di Caltanissetta, ha portato alla luce un’associazione criminale che avrebbe acquistato da fornitori di Gela, e successivamente piazzato a Caltanissetta, decine di chili di stupefacente, prevalentemente del tipo hashish, che veniva stoccato, custodito e trasportato sino alle varie piazze di spaccio dove altri indagati, addetti al confezionamento e alla vendita al dettaglio, si sarebbero occupati della cessione agli assuntori finali.

Secondo, quanto ritenuto dal GIP, in alcune occasioni, i Carabinieri avrebbero constatato come la fiorente attività sarebbe stata condotta anche con atteggiamento violento e minaccioso, nonché di totale non curanza della minore età di alcuni acquirenti. Si è stimato che il giro di affari si sia aggirato intorno ai 200 mila euro circa, con profitti anche di mille euro circa al giorno.

In una circostanza, uno degli indagati, nel timore di essere oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine, avrebbe confidato ad un conoscente di aver lavorato per un breve periodo come bracciante agricolo, con la speranza di “sviare” le indagini a suo carico, ma di essere ritornato poco dopo all’attività di spaccio, ritenuta dallo stesso indubbiamente più remunerativa e meno gravosa, in quanto a fronte della paga di 80 euro al giorno di un lavoratore agricolo, l’attività delittuosa in questione gli assicurava guadagni giornalieri di quasi 1.000 euro.