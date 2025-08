Il questore di Caltanissetta emette 13 misure prevenzione

Provvedimenti

Quattro persone sono state avvisate oralmente poiché denunciate dal commissariato di Gela a vario titolo per i reati di violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento

Il questore di Caltanissetta ha emesso 13 misure di prevenzione nei confronti di persone arrestate e denunciate dalla polizia e dai carabinieri in provincia. Tre sono state ammonite: un 33enne che, non rassegnandosi alla fine della relazione con la moglie, l’ha minacciata intimandole di non frequentare altri uomini, perseguitandola con continui pedinamenti e appostamenti sotto casa; un 25enne che ha aggredito la moglie e un 39enne che ha percosso e minacciato la moglie. Quattro persone sono state avvisate oralmente poiché denunciate dal commissariato di Gela a vario titolo per i reati di violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.