Improvvise crepe in tre immobili a Caltanissetta: strada chiusa al traffico e famiglie evacuate

Rischi

Sul posto presenti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e polizia municipale oltre che i volontari della croce rossa che stanno dando assistenza alle famiglie rimaste fuori casa

A Caltanissetta l’intera via Redentore, nel centro storico della città, è stata chiusa al traffico veicolare da oggi pomeriggio dopo che tre immobili hanno presentato improvvise lesioni. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati per primi i residenti del civico 39 quando hanno visto improvvisamente delle crepe nelle pareti del sottoscala. Subito dopo la stessa cosa è avvenuta nel vicinissimo vicolo Scilla e infine in un altro palazzo al civico 179 sempre di via Redentore.