In auto con cocaina e hashish: arrestato a Gela un pusher

La droga trovata durante un controllo della Polizia (poi esteso nella sua casa)

Di Redazione |

La Polizia di Gela ha arrestato un uomo di 36 anni durante un’operazione contro il traffico di droga. Nella notte di martedì, un controllo stradale ha fermato due gelesi a bordo di una Fiat 500: alla vista degli agenti, i due hanno tentato di nascondere qualcosa nell’abitacolo.

Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati otto involucri di cocaina a carico del trentaseienne e cinque involucri di cocaina più sei stecchette di hashish per il 24enne, entrambi con precedenti per stupefacenti. Nell’auto è stata inoltre trovata una mazza da baseball, il cui possesso non è stato giustificato.

La successiva perquisizione nell’abitazione del 36enne ha portato al sequestro di 436 grammi di hashish, 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il 36enne è stato arrestato e trasferito in carcere su ordine della Procura di Gela, mentre il 24enne è stato indagato a piede libero.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

