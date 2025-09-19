In auto con cocaina e hashish: arrestato a Gela un pusher

droga

La droga trovata durante un controllo della Polizia (poi esteso nella sua casa)

La Polizia di Gela ha arrestato un uomo di 36 anni durante un’operazione contro il traffico di droga. Nella notte di martedì, un controllo stradale ha fermato due gelesi a bordo di una Fiat 500: alla vista degli agenti, i due hanno tentato di nascondere qualcosa nell’abitacolo.

Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati otto involucri di cocaina a carico del trentaseienne e cinque involucri di cocaina più sei stecchette di hashish per il 24enne, entrambi con precedenti per stupefacenti. Nell’auto è stata inoltre trovata una mazza da baseball, il cui possesso non è stato giustificato.