Inclusione: a Caltanissetta nasce l’Accademia delle abilità

L'iniziativa

Si chiama "SkillUp" ed è nata dalla collaborazione tra la cooperativa sociale Etnos e Saint-Gobain Italia

Sarà inaugurata lunedì 30 giugno l’Accademia delle abilità “SkillUp”, nata dalla collaborazione tra la cooperativa sociale Etnos e Saint-Gobain Italia, leader nella produzione di soluzioni per l’edilizia sostenibile. La struttura polifunzionale è stata concepita per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità attraverso percorsi specialistici di formazione che consentano l’accesso a un’occupazione rispondente ai loro desideri. Una giornata ricca di incontri che inizierà la mattina con una conferenza stampa alle 12 al foyer del teatro Margherita di Caltanissetta. Interverranno il presidente della cooperativa Etnos Fabio Ruvolo e l’amministratore delegato della Saint-Gobain Gaetano Terrasini. Previsti anche gli interventi del sindaco Walter Tesauro, del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Salvatore Lucio Ficarra, dell’assessore ai Servizi Sociali Ermanno Pasqualino e dell’onorevole Davide Faraone presidente della Fondazione Italia Autismo.