La bandiera della Palestina è stata esposta sul municipio di Montedoro (Caltanissetta)

L'iniziativa

«Per lanciare un messaggio di pace e solidarietà e per sollecitare il governo italiano al riconoscimento ufficiale dello Stato», spiega il sindaco Renzo Bufalino

Da oggi sul palazzo municipale di Montedoro (Caltanissetta) sventola la bandiera della Palestina. Un gesto simbolico, voluto dall’amministrazione comunale, «per lanciare un messaggio di pace e solidarietà e per sollecitare il governo italiano al riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina».«Non possiamo restare indifferenti davanti al dramma di un popolo che da decenni vive sotto assedio e in guerra – dice il sindaco Renzo Bufalino -. Il nostro è un piccolo Comune, ma vogliamo dire con forza che la pace è l’unica strada possibile. Chiediamo al governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina e di farsi promotore di una soluzione diplomatica duratura».