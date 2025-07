La Confcommercio e i contratti di lavoro “capestro”: «Sono negativi per le imprese»

il caso

L'organizzazione di categoria di Caltanissetta ed Enna in campo sulla questione

Confcommercio Caltanissetta Enna scende in campo con una posizione netta ed un vero e proprio manuale per contrastare la diffusione nel comparto dei “contratti pirata”, ovvero contratti collettivi sottoscritti da soggetti privi di rappresentatività effettiva che ledono il mercato del lavoro e i lavoratori.

Contratti, formalmente validi ma privi di legittimazione sindacale, che cercano di contenere artificialmente il costo del lavoro. «Sono dei contratti profondamente negativi anche per le imprese che decidono di adottarli – commenta Gianluca Speranza (nella foto), direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna – sembrano inizialmente più convenienti ma espongono a rischi seri come sanzioni, contenziosi, perdita di benefici fiscali e contributivi ed esclusione dalle reti di welfare e di formazione».

Il CCNL sottoscritto da Confcommercio rimane ampiamente il contratto più applicato nel settore turismo (oltre il 92%) e ogni forma di concorrenza in dumping sulle regole che disciplinano il rapporto di lavoro rappresenta un grave pericolo per la reputazione del settore stesso. Per questa ragione arriva dalla Fipe Confcommercio nazionale un Manuale sul Dumping Contrattuale nei Pubblici Esercizi per mitigare il sempre più crescente dato di “contratti pirata”.