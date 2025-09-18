La docente Bellomo tra i relatori a Napoli del Festival del libro per la pace e la non violenza

Caltanissetta

Domani la docente nissena Ausilia Bellomo è tra i relatori dell’Eirenefest (Festival del libro per la pace e la non violenza) di Napoli, con un intervento sulla “Guerra e conflitti armati: complessa rappresentazione della guerra con se stessi e della guerra contro se stessi tra psicoanalisi e filosofia (Freud, Foucault)”.Bellomo era già nota agli organizzatori del Festival per aver vinto il premio di letteratura indetto dall’Istituto italiano di cultura di Napoli con la raccolta “I fiori dell’anima”. Adesso è stata chiamata a intervenire per il suo curriculum: dopo avere insegnato inglese per alcuni anni al liceo “Ruggero Settimo” Ausilia Bellomo supera il concorso nazionale per i posti di lettorato all’estero ed è incaricata lettrice governativa di lingua e cultura italiana nelle università Uibe (University of International Business & Economics) e Tsinghua di Pechino. Rinforza l’attività di docenza organizzando diversi eventi culturali all’Istituto italiano di cultura di Pechino: seminari, cineforum, mostre e convegni per italianisti. Ha tenuto anche corsi di dizione e fonetica per cantanti lirici al “Central Conservatory of China” curando i rapporti bilaterali tra Italia e Cina con particolare riferimento alle borse di studio e al “Progetto Marco Polo”. Esperta di didattica e metodologia delle lingue straniere, e conseguito diversi master i questi ambiti all’Università di Tor Vegata e il Diploma di specializzazione in Clil (Content and language integrated learning) all’università Ca’ Foscari di Venezia.Dal 2022 si dedica anche alla poesia e alla narrativa, è tra i primi cinque finalisti del “Premio Mario Luzi” 2023 per la poesia inedita. Le sue prime poesie sono pubblicate nell’antologia “Le mattine sono ancorate come barche in rada” edita da Ici edizioni, cui seguono altre pubblicazioni in diverse raccolte antologiche della Casa Editrice Aletti.

