La lite e i colpi di pistola ripresi in un video: preso l’autore del tentato omicidio di Gela

l'inchiesta

Arrestato dai ncarabinieri un 19enne, si cerca il complice. La vittima ha 42 anni ed è stato attinto al fianco, al braccio e alle gambe

Ha un nome il presunto autore del tentato omicidio di un 42enne vittima di agguato a colpi d’arma da fuoco in via XXIV Maggio, nei pressi della locale villa comunale. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno arrestato un 19enne gelese, individuato quale responsabile, in concorso con altro soggetto allo stato non ancora identificato, di tentato omicidio e di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. La vicenda risale al pomeriggio dello scorso 16 agosto, quando il 42enne è stato ferito in via XXIV Maggio.

Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri a esito di tempestive e approfondite indagini, due individui con il volto coperto da caschi integrali avrebbero raggiunto la vittima, e dopo avere ingaggiato una colluttazione uno dei due avrebbe esploso cinque colpi di pistola che hanno colpito il 42enne al fianco, al braccio e alla coscia. I militari attraverso l’esame dei testimoni presenti all’evento e la visione dei sistemi di videosorveglianza attivi nell’area, hanno raccolto indizi su uno dei due autori dell’agguato, quello che materialmente ha esploso i colpi d’arma di pistola. I successivi approfondimenti hanno consentito di individuare anche il movente dell’agguato, da ricondurre a una lite personale verificatasi nei giorni precedenti per futili motivi.