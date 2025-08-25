l'inchiesta
La lite e i colpi di pistola ripresi in un video: preso l’autore del tentato omicidio di Gela
Arrestato dai ncarabinieri un 19enne, si cerca il complice. La vittima ha 42 anni ed è stato attinto al fianco, al braccio e alle gambe
Ha un nome il presunto autore del tentato omicidio di un 42enne vittima di agguato a colpi d’arma da fuoco in via XXIV Maggio, nei pressi della locale villa comunale. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno arrestato un 19enne gelese, individuato quale responsabile, in concorso con altro soggetto allo stato non ancora identificato, di tentato omicidio e di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. La vicenda risale al pomeriggio dello scorso 16 agosto, quando il 42enne è stato ferito in via XXIV Maggio.
Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri a esito di tempestive e approfondite indagini, due individui con il volto coperto da caschi integrali avrebbero raggiunto la vittima, e dopo avere ingaggiato una colluttazione uno dei due avrebbe esploso cinque colpi di pistola che hanno colpito il 42enne al fianco, al braccio e alla coscia. I militari attraverso l’esame dei testimoni presenti all’evento e la visione dei sistemi di videosorveglianza attivi nell’area, hanno raccolto indizi su uno dei due autori dell’agguato, quello che materialmente ha esploso i colpi d’arma di pistola. I successivi approfondimenti hanno consentito di individuare anche il movente dell’agguato, da ricondurre a una lite personale verificatasi nei giorni precedenti per futili motivi.
La Procura di Gela, guidata da Salvatore Vella, che coordina le indagini ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico del 19enne, contestandogli, i reati di tentato omicidio aggravato in concorso e porto abusivo di armi, disponendone la traduzione nel carcere di Gela.