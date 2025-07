L’antenna Rai di Caltanissetta ora può essere demolita: l’ultima picconata dal Tar

il caso

Il ricorso del Comune è stato rigettato. Il vincolo è decaduto

«Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, rispetto a quello tutelato dal Comune di Caltanissetta appare prevalente quello alla tutela della pubblica incolumità dei residenti della zona o di chiunque transiti nelle aree di pertinenza dell’antenna o in quelle limitrofe». Per queste ragioni con l’ordinanza il Tar Palermo non ha accolto il ricorso che il Comune di Caltanissetta ha presentato nei confronti dell’assessorato regionale alla Cultura che ha revocato il vincolo di tutela storico apposto sull’antenna di Rai Way presente a Sant’Anna.

L’avvio del procedimento di revoca è datato 15 maggio, 13 giorni dopo è arrivata la decisione assessoriale. Neanche una settimana dopo lo stesso Comune di Caltanissetta ha autorizzato l’avvio dei lavori di demolizione dell’antenna e, dopo la presa di posizione di diverse associazioni, ha effettuato il ricorso al Tar Palermo che è stato respinto. Tecnicamente adesso l’antenna potrà essere rasa al suolo tranne se il Comune presenterà un nuovo ricorso per chiedere un giudizio di merito sulla vicenda.

I giudici amministrativi con la loro decisione evidenziano che «il potere di revoca del vincolo medesimo, è espressione di ampia discrezionalità tecnico-specialistica, tendenzialmente insindacabile dinanzi al giudice amministrativo, se non per eccesso di potere per intrinseca illogicità o travisamento dei fatti» e aggiungono che «il ricorso non è assistito da adeguato fumus boni iuris tenuto conto che i provvedimenti impugnati appaiono ragionevolmente istruiti e adeguatamente motivati».

La revoca del vincolo è scaturita dopo «relazioni tecniche di docenti universitari qualificati in cui si attesta chiaramente l’esistenza di rilevanti problematiche strutturali, aggravatesi nel corso del tempo, che potrebbero incidere negativamente sulla tutela della pubblica incolumità» e «l’istruttoria compiuta dalla Soprintendenza ha fatto emergere sia l’impossibilità tecnica di eventuali interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire la compromessa staticità dell’impianto e ad evitare il suo crescente degrado, sia l’elevato indice di rischio per la sicurezza delle maestranze che l’esecuzione di tali interventi comporterebbe». Capitolo giudiziario chiuso al momento con l’assessorato regionale che l’ha spuntata perché i documenti tecnici sono incontrovertibili.

La storia