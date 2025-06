L’arancina siciliana diventa simbolo di pace: l’iniziativa a Caltanissetta

L'iniziativa

È stata ideata da Famous Williams, responsabile di N'arancina speciale, impresa solidale che promuove inclusione di ragazzi con disabilità

Okra e datteri sono due degli ingredienti della tradizione israeliana e palestinese che condiranno l’Arancina per la pace al «Dialogo per la pace», organizzato per domani dalla cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta, in via Rosso di San Secondo. L’arancina è stata ideata da Famous Williams, responsabile di N’arancina speciale, impresa solidale che promuove inclusione di ragazzi con disabilità e dignità del lavoro.

Il programma della serata, condotta dalla giornalista Rita Cinardi, prevede alle 19 una preghiera interreligiosa, cui prenderanno parte il parroco della chiesa San Biagio, l’Imam e un esponente della chiesa valdese. A seguire le testimonianze di ragazzi e operatori di «Casa Nostra» e «Mamma Carolina», il lancio simbolico dell’Arancina della pace, la premiazione del torneo dell’amicizia e musica dal vivo con il gruppo «Cantina Dejavu».