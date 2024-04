L’Arma dei Carabinieri festeggia i 105 anni di Galante: l’uomo di Montedoro si arruolò nel 39

Il traguardo

Il generale di brigata Magrini di Palermo ha consegnato una lucerna in cristallo

Con i suoi 105 anni di età non è solo tra i più longevi d’Italia, ma anche tra i carabinieri più longevi in assoluto. Di certo, il compleanno di Salvatore Galante, originario di Montedoro ma residente a Palermo, è stato qualcosa di indimenticabile per il classe 1919. Nell’occasione i carabinieri hanno incontrato Salvatore Galante nella sua casa, nel quartiere Oreto, a Palermo, circondato dai familiari. Qui il comandante provinciale dei carabinieri, generale di brigata Luciano Magrini, ha portato un saluto e un affettuoso abbraccio dell’Arma al militare centenario, consegnandogli in dono una lucerna in cristallo. Ma gli auguri sono arrivati anche dalla lontana quanto amata Montedoro dove risiedono alcuni suoi parenti.

Salvatore Galante, è sposato con Filomena, e padre di Angela e Vincenzo. Si arruolò nell’arma dei carabinieri nel lontano 24 febbraio 1939 e venne trasferito alla legione di Verona. Si congedò dopo 35 anni di servizio il 14 aprile 1974 con nomina a vice brigadiere di complemento. Ha partecipato alla seconda guerra mondiale, è stato mobilitato con la 150esima sezione a disposizione della divisione Acqui destinazione Albania con l’incarico di “portaordini”.